Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ve gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen çabalar ele alındı.



Gazze'deki durumun da değerlendirildiği görüşmede Fidan, soykırıma ve kötüleşen insani duruma dikkat çekti.



Her iki bakan da Filistin meselesinin ancak iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde çözülebileceğini vurgularken, görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler de ele alındı.



Görüşmede, ayrıca ticaret ve yatırım konuları dahil olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine yönelik irade beyan edildi.