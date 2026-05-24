Dışişleri Bakanı Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub ile görüştü
24.05.2026 15:11
Anadolu Ajansı
Fetih Genel Sekreteri Rajub ve Dışişleri Bakanı Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub'u Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine dairse bilgi paylaşılmadı.
1965'te kurulan Filistinli Fetih Partisi özellikle Yaser Arafat ile Filistin tarihinde önemli rol oynamış, 2006'ya kadar Filistin'in yönetiminde pay sahibi olmutşu. 2006'da yaşanan Hamas-Fetih ayrılığıyla Fetih, Batı Şeria'nın yönetiminde rol oynamaya devam etmişti.