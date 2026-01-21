Dışişleri Bakanı Fidan Gazze Barış Kurulu imza töreni için İsviçre’ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı’nın imza törenine katılmak için, 22 Ocak 2026 tarihinde İsviçre’ye gideceği açıklandı.

Türkiye ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze Barış Kurulu'na davet edilmişti. Türkiye'nin davet edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, kurula Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Bakan Fidan'ın imza için İsviçre'ye gideceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını hayata geçirecek olan Gazze Kurulu'na kurucu üye olarak davet etmişti.

Süreci yönetecek Barış Kurulu'nda görev yapacak Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyordu.