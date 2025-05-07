Dışişleri Bakanı Fidan, Hindistan-Pakistan gerilimini Suudi mevkidaşıyla görüştü

Hindistan-Pakistan gerilimi sonrası diplomatik temaslar hız kazandı.

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

"SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARI KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı da bugün erken saatlerde yazılı bir açıklama yaptı.

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini bildiren Bakanlık, "Dün akşam (6 Mayıs) Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz" dedi.



Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin eden Dışişleri, "Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında, "Pakistan’ın, 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz" denildi.