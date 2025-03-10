Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar değerlendirildi.



AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı kaydedildi.



Görüşmede ayrıca Suriye’deki durum ve savunma sanayii alanında işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.