imsakiye

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile görüştü. İki bakanın görülmesinde Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar ve Suriye'deki son durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar değerlendirildi.

AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca ’deki durum ve savunma sanayii alanında işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...