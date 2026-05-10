Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakan görüşmelerinde İran ve ABD arasında süren barış müzakereleri ndeki son durumu değerlendirdi.