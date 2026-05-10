Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
10.05.2026 15:53
Son Güncelleme: 10.05.2026 16:07
Anadolu Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakan görüşmelerinde İran ve ABD arasında süren barış müzakereleri ndeki son durumu değerlendirdi.