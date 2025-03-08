Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın ikili görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştüğü kaydedildi.



Bakan Fidan, Cidde'deki toplantı kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile de bir araya gelmişti.