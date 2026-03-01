Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
01.03.2026 15:19
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattıkları operasyonlar ele alınırken son durumlara dair görüş alışverişinde bulunuldu.