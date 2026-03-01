Ramazan imsakiyesi banner
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

01.03.2026 15:19

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

NTV - Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattıkları operasyonlar ele alınırken son durumlara dair görüş alışverişinde bulunuldu.