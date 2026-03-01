Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Ummanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattıkları operasyonlar ele alınırken son durumlara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Fidan bölgede yaşanmakta olan krize çözüm bulunmasına yönelik çabalar kapsamında UmmanDışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.