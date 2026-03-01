Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Ummanlı mevkidaşlarıyla görüştü
01.03.2026 15:19
Son Güncelleme: 01.03.2026 16:44
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Umman Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattıkları operasyonlar ele alınırken son durumlara dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Daha sonra Dışişleri Bakanı Fidan bölgede yaşanmakta olan krize çözüm bulunmasına yönelik çabalar kapsamında UmmanDışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.