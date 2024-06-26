Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i destekleyen ülkeler çok geç olmadan tutumlarını gözden geçirmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Varşova'da ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen ülkelerin "çok geç olmadan tutumlarını gözden geçirmelerini" istedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i destekleyen ülkeler çok geç olmadan tutumlarını gözden geçirmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı için Varşova'ya gitti.

Fidan, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorksi ve Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 

Bakan Fidan, bir müttefikinin diğerine uyguladığı yaptırımların askeri ittifakın özüne aykırı olduğunu ve terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda tüm NATO müttefiklerinin azami dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.

Fidan ayrıca İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen ülkelerin "çok geç olmadan tutumlarını gözden geçirmelerini" istedi.

Üçlü toplantıda 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin hazırlıklarının ele alınması bekleniyor.

Üç ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar da toplantının gündemlerinden olacak.

Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının da masaya yatırılması öngörülüyor.

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