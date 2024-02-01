Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström'le telefonda görüştü. Bakanlar, İsveç'in NATO üyelik sürecini ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile telefonda görüştü


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Tobias Billström’le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın görüşmesinde, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye- ilişkilerinin ele alındığı bildirildi.

Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokolü Meclis Genel Kurulu'nda geçen hafta kabul etmişti. 

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