Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile telefonda görüştü



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İki bakanın görüşmesinde, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alındığı bildirildi.

Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokolü Meclis Genel Kurulu'nda geçen hafta kabul etmişti.