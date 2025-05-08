Dışişleri Bakanı Fidan'dan Varşova'da diplomatik temaslar

Bakan Fidan, toplantı çerçevesinde düzenlenecek oturuma katılmak üzere Polonya'ya geldi. Fidan, başkent Varşova'daki toplantı marjında ilk olarak İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) dolayısıyla gittiği Polonya 'nın başkenti Varşova'da İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenecek oturuma katılmak üzere geldiği Polonya'da temaslarını sürdürerek toplantı marjında Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile de bir görüşme yaptı.

Fidan, görüşmelerinin ardından AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında çekilen aile fotoğrafına katıldı.

FİDAN, KALLAS VE MEVKİDAŞLARIYLA BİR ARAYA GELECEK



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, 8 Mayıs'ta Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan toplantı kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya gelecek.



Bakan Fidan, beş yıl aradan sonra iletilen davet üzerine, 29 Ağustos 2024'te Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmış, söz konusu davet, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini yeniden canlandırma çabası olarak değerlendirilmişti.