Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı , Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ve Filistin’le ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıların hazırlıkları ele alındı.

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