Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
04.06.2026 20:17
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı Al Sani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefon görüştü. İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ele alındı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.