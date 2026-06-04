Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

04.06.2026 20:17

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı Al Sani

AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefon görüştü. İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ele alındı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

 

Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.