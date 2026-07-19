Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri ve Katar Başbakanı ile görüştü
19.07.2026 11:42
Son Güncelleme: 19.07.2026 16:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile de telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarda bulunuyor.
Bakan Fidan, önce Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya geldi. Fidan ardından Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.
Bakan Fidan, Katar'a yapılan saldırılar karşı Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yineledi.
Görüşmelerde; Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik girişimler ve arabuluculuk çabaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının önemi vurgulandı. İsrail'in istikrar bozucu faaliyetleri ile Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı ele alındı.
BAKAN FİDAN, ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞI SAFEDİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesinde bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.