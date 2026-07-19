Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri ve Katar Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile de telefonda görüştü.