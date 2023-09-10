Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan'ı ziyaret edecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın 10-11 Eylül'de Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.



Fidan'ın, ülkeyi Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtileu'nun davetlisi olarak ziyaret edeceği kaydedildi.



Açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle geliştirilmiş stratejik ortağımız kardeş Kazakistan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." ifadesine yer verildi.



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