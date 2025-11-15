Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kıbrıs Türklerinin büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle kurduğu KKTC'nin 42. yıl dönümünü kutlayan Fidan, “Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir.” ifadelerini kullandı.

İki devletin çözüm olduğunu vurgulayan Fidan, "Çözüm, Ada'daki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir. Ana vatan ve garantör Türkiye olarak her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.