Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan'lı mevkidaşı Bouhabib ile görüştü

Lübnan'lı mevkidaşı Abdallah Bouhabib ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail saldırısının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bouhabib ise Türkiye'den Lübnan’a gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan'lı mevkidaşı Bouhabib ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,  Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından paylaşılan bilgiye göre Bouhabib, Lübnan’daki durumla ilgili Fidan'a bilgi verdi.

Bouhabib, Türkiye'den Lübnan’a gönderilen ilaç yardımından dolayı da teşekkür etti.

Hakan Fidan ise ’in Lübnan’a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail’in bölgeyi bir kaosa süreklemek istediğini aktardı.

Fidan, Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu belirtti ve uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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