Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'a gidiyor: Gündem İsrail saldırıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Teşkilatı Zirvesi 21. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılmak üzere Mısır'a gidiyor.



Başkent Kahire'de düzenlenecek toplantının gündeminde başta Gazze ve diğer bölgesel konular ile 11. Liderler Zirvesine ilişkin hazırlıklar olacak.

Bakan Fidan toplantıda İsrail'in Filistin'de soykırımı da içeren saldırılarının bir an önce durdurulması için çağrıda bulunacak.

İsrail ve destekçilerine yönelik uluslararası baskının mevcut bütün araçlarla, tüm seviyelerde artırılarak sürdürülmesini isteyecek.

Fidan ayrıca Gazze ve Lübnan'ın yeniden imarı için uluslararası destek sağlanması gerektiğini de dile getirecek.

D-8'in son Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gazze başlığıyla "olağanüstü" olarak Haziran ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmişti.

