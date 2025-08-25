Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya geldi.
İki bakanın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldiği aktarıldı.
