Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.



Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı.

MÜZAKERELERDE KRİTİK SAATLER

Hamas yetkilisi Fevzi Barhum, Mısır'daki görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Barhum, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ABD'nin hazırladığı plan üzerinde anlaşmaya varılmasının önündeki tüm engelleri aşmaya çalıştıklarını söyledi.

İsrailli bir yetkili, dün İ24 haber sitesine yaptığı açıklamada, müzakerelerde kritik bir 48 saatle karşı karşıya olunduğunu söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise hem İsrail hem de ABD'de pozitif bir havanın hakim olduğu ve gelecek pazara kadar bir anlaşmaya varılabileceği öne sürüldü.

TRUMP'IN PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi öngören 20 maddelik bir planını açıklamıştı.

Tel Aviv yönetiminin ardından Hamas da 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir takasını kabul ettiğini ancak diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Beyaz Saray dün, teknik görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.