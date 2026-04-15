Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Iraklı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarına göre görüşmede İran Savaşı'nın ateşkes müzakereleriyle ilgili süreç ve önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin gündeme alındığı ifade edildi.

IRAKLI MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Kaynaklardan edinilen bilgiyere göre Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.