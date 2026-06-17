Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , ABD ve İran arasındaki kalıcı barış müzakereleri çerçevesinde diplomatik temas trafiğine devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.