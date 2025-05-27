Fidan: Suriye'nin birliğinin korunması için çalışmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’ya yaptığı ziyaretin ikinci gününde mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan, Moskova'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ile birlikte Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne bağlılığımızı tekrar ettik" dedi.

Filistin konusunda Rusya ve Türkiye'nin yaklaşımlarının örtüştüğünü söyleyen Lavrov, "Hem Rusya hem Türkiye olarak Filistin devletinin kurulmasından yanayız" diye konuştu.

Kafkasya'da 3+3 formatı olduğuna işaret eden Rusya Dışişleri Bakanı, bu formatın faydalı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtti.

"Ukrayna konusunda diyalog içerisinde olacağız" diyen Lavrov, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmeye işaret ederek, "Türkiye'nin de katkı yapmaya hazır olmasını takdir ediyoruz" dedi.

Lavrov, "Müzakerelerin başarısı, çatışmanın kökenindeki sebeplerin ortadan kaldırılmasına bağlı" diye konuştu. Fidan ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini görüştüklerini belirten Lavrov, son 3 yıldaki anlaşmalara uyulması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok iyi bir geleceği olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

FİDAN: ESİR TAKASININ YAPILMASINDAN MEMNUNUZ

Lavrov'un ardından konuşan Bakan Fidan, ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının önemli olduğuna işaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının yapılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Rusya-Ukrayna arasındaki müteakip görüşmelerin de Türkiye'de yapılması konusundaki talebimizi Rusya'ya ilettik" diye konuştu.

"İLİŞKİLERİMİZ SON DERECE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"



Başkent Moskova'daki buluşmada Lavrov ile Fidan, görüşmenin basına açık kısmında da açıklamalarda bulundu.



Bakan Fidan, yeniden Moskova’da bulunmaktan ve verimli programdan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek "Dün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından kabul edildim ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en içten selam ve iyi dileklerini, önemli mesajlarını iletme imkanım oldu" dedi.

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Fidan, şunları kaydetti: "İlişkilerimiz, liderlerimizin çizdiği yolda son derece sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşarak ilerlemekte. Gündemin çok hızlı değiştiği coğrafyamızda Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkiler, bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynamakta. Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul’u tercih etmesi, ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışın tezahürüdür."



Hakan Fidan, Lavrov ile görüşmesinde iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm başlıklarına değinerek enerji, ekonomi ve başta Ortadoğu ile Afrika olmak üzere, bölgesel konuları ele alacaklarını söyledi.



"İŞBİRLİĞİMİZ GELİŞİYOR"



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Rusya ile Türkiye arasındaki yoğun ve kapsamlı gündemin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlendiğinin altını çizen Lavrov, Fidan'ın dün Putin tarafından kabul edildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:



"Ortaklığımızın derinleştirilmesine yönelik karşılıklı iş ve sonuç odaklı yaklaşım, dünkü görüşmede teyit edildi. İkili işbirliği konusunda çok sayıda önemli planlarımız var. Ele alınan konularla, dışarıdan gelen yasa dışı engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğimiz gelişiyor ve gelişmeye devam edecek."



Lavrov, Fidan ile iki liderin ortaya koyduğu hedeflerin hayata geçirilmesi ile ilgili konuları ele alacaklarını belirterek "Rusya ve Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu dahil birçok bölgede durumun iyileştirilmesine yönelik uluslararası girişimlerde yer alıyor. Putin'in de dün dediği gibi Türkiye'nin yeniden Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.