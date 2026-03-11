Dışişleri Bakanı Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı Sikorski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarına göre görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirildi. Sikorski'nin Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda dayanışma bildirdiği belirtildi.