Dışişleri Bakanı Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı Sikorski ile görüştü
11.03.2026 14:18
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
NTV - Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri kaynaklarına göre görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirildi. Sikorski'nin Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda dayanışma bildirdiği belirtildi.