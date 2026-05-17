Dışişleri Bakanı Fidan, resmi temaslar için Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan 18 Mayıs'ta Almanya 'yı ziyaret ederek görüşmeler yapacak.

Bakan Fidan ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un eş başkanlığında başkent Berlin'de düzenlenecek Türkiye -Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı kapsamında "İkili İlişkiler", "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İlişkileri", "Güvenlik ve Savunma" ve "Bölgesel Meseleler" konulu çalışma grupları bir araya gelecek ve akabinde hazırlanan raporları Bakanlara sunacak.

Fidan, ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yoğunlaşan üst düzey temasların ikili ilişkilerde oluşturduğu yapıcı atmosferden ve güçlenen diyalogdan duyulan memnuniyeti ifade edecek.

Stratejik Diyalog Mekanizması'nın, ikili ilişkilerin stratejik boyutunu değerlendirmek ve iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliği ile eş güdümü kuvvetlendirmek açısından faydalı bir zemin teşkil ettiğini belirtecek Fidan, toplantı vesilesiyle yapılacak görüşmelerin ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine ve mevcut işbirliği alanlarının derinleştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında varılan mutabakat doğrultusunda, Beşinci Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı'nın bu yıl içerisinde düzenlenmesinin bu alandaki ortaklığı daha ileri taşıyacağını ifade edecek.