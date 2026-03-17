Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgemizdeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, savaşın uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çekti. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durumun da görüşüldüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Görüşmede, enerji güvenliğiyle ilgili konuların da ele alındığı kaydedildi.