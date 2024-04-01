imsakiye

Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov telefonda görüştü. Bakanlar, bölgesel meseleleri ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel meselelerin ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin ele alındığı belirtildi.

Lavrov, hafta sonu yaptığı açıklamada, İsveç’te düzenlenmesi planlanan barış zirvesinin Rusya'nın katılımı olmadan ve bazı temelleri değiştirilmeden başarılı olamayacağını söylemişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...