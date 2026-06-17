Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

​​​​​​​Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Putin, Rusya 'ya ziyarette bulunan Fidan'ı Kazan'da kabul etti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşen Putin-Fidan görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da yer aldı.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Türkiye ile ilişkilere vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır. Bu, büyük ölçüde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği yaklaşım sayesinde oldu. Erdoğan'a en güzel dileklerimiz iletmenizi istiyorum. Onu ülkemizde karşılamaktan her zaman memnunuz."

Dışişleri Bakanı Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyiminiz son derece önemli. İstişare etmemiz gerek çok konu var." değerlendirmesinde bulundu.

FİDAN'A FAHRİ DOKTORA ÜNVANI VERİLDİ

İki gündür Rusya'da bulunan Fidan, ülkede çeşitli temaslarda bulunuyor. Fidan dün Lavrov'la ortak basın toplantısı düzenlemişti. Basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dönemde görülen tırmanmanın ve savaşın coğrafi olarak yayılma tehlikesinin ciddi surette endişe verici olduğuna işaret eden Fidan, özellikle cephe gerisindeki hedeflere yönelik saldırılardaki artışın ve Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini tehdit eden saldırıların üçüncü tarafların çıkarlarına zarar veren etkilerinin gerilimi düşürücü bazı önlemleri gerekli kıldığını söyledi.

Bugün ise Fidan’a, Rusya’nın en prestijli üniversitesi Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO) tarafından fahri doktora ünvanı verildi.