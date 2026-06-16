Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'da. "Hürmüz Boğazı geçişe açık tutulmalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Rusya 'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İki bakan ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir.

“İSRAİL'İN PROVOKASYONLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz bir şekilde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz. Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyebilecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak süreçte kaçınılması elzemdir.

“HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN GEÇİŞE AÇIK TUTULMASI ÖNEMLİ”

Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde arzumuz u mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralamasıdır. Türkiye bunun için çalışmaktadır.

“İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ TAVIRLARI BÜTÜN DÜNYANIN SORUNU”

İsrail'in bölgedeki tavırları birkaç ülkenin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. İsrail bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir.

Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır."