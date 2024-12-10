Dışişleri Bakanı Fidan: Şam Büyükelçiliğini aktif hale getirmek için şartların oluşmasına bakacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meclis kulisinde konuştu.



İsrail'in Suriye’deki saldırılarına ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Fidan, “Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor” dedi.



Şam'daki Türkiye Büyükelçiliğinin aktif etmek için bir girişim olup olmayacağı sorusuna ise Bakan Fidan, “Şartların oluşmasına bakacağız” şeklinde yanıt verdi.