Dışişleri Bakanı Fidan, Sudanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim ile başkent Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Fidan, Türkiye 'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini vurguladı.

Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını için diplomatik çabaların süreceğini ifade etti.

İki bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı da imzaladı.