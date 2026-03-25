Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye, Katar ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
25.03.2026 15:24
Reuters
NTV - Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri kaynaklarına göre görüşmelerde, bölgedeki İran Savaşı'nın gidişatı ve saldırıları durdurmaya yönelik çabalar ele alındı.