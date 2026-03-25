Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye, Katar ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarına göre görüşmelerde, bölgedeki İran Savaşı'nın gidişatı ve saldırıları durdurmaya yönelik çabalar ele alındı.