Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşıyla Ankara'da görüştü
06.05.2026 15:51
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Bakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısı kapsamında Suudi Bakan Al-Suud ile bir araya geldi.
Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud ile görüştü.
Bakan Fidan ve Suudi mevkidaşının görüşmesine dair detaylar henüz paylaşılmazken, Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısından bir “vize serbestisi" çıkması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırabileceği belirtilirken bunun için bir protokol imzalanması bekleniyor.