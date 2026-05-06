Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşıyla Ankara'da görüştü

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud ile görüştü.

Bakan Fidan ve Suudi mevkidaşının görüşmesine dair detaylar henüz paylaşılmazken, Türkiye -Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısından bir “vize serbestisi" çıkması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırabileceği belirtilirken bunun için bir protokol imzalanması bekleniyor.