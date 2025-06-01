Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna ziyaretini tamamladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova temaslarının ardından Ukrayna'ya yaptığı iki günlük ziyaretini tamamladı.

Başkent Kiev'de üst düzey temaslarda bulunan Fidan, Ukrayna'ya gittiği gibi zırhlı trenle Polonya'ya döndü.



Dışişleri Bakanı, yaklaşık 10 saat süren yolculuk sırasında gazetecilere Kiev'deki temasları hakkında bilgi verdi.



Fidan, Kiev'den ayrılmadan, Kırım Tatarlarının ve Gagavuz Türklerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.





İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Dışişleri Bakanı, Rusya-Ukrayna arasında ateşkes görüşmeleri için İstanbul davetini yineledi.



Moskova yönetimi Rusya ve Ukrayna heyetlerinin, 2 Haziran'da İstanbul'da yeniden bir araya gelmesini önermişti.



Gözler pazartesi günü İstanbul'da yapılması beklenen barış zirvesinde.