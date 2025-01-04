Dışişleri Bakanı Fidan Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü: Savaş ve Suriye'yi ele aldılar

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının bildirdiğine göre Bakan Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan görüşmede Ukrayna ve Suriye'deki durumu ele aldı.

Sibiha, geçtiğimiz günlerde Şam'a giderek Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.