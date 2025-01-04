Dışişleri Bakanı Fidan Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü: Savaş ve Suriye'yi ele aldılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefonda Ukrayna'daki savaşı ve Suriye'deki durumu görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü: Savaş ve Suriye'yi ele aldılar

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının bildirdiğine göre Bakan , Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan görüşmede ve Suriye'deki durumu ele aldı.

Sibiha, geçtiğimiz günlerde Şam'a giderek Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. 

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