Dışişleri Bakanı Fidan, yarın 22. Doha Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın başlayacak 22. Doha Forumu'na katılacak. Ayrıca yarın Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın 22. Doha Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı , Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin daveti üzerine yarın 22. Doha Forumu'na katılacak.

Katar'ın başkentindeki forum, 7-8 Aralık'ta düzenlenecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın burada çeşitli oturumlara katılması ve konuşma yapması bekleniyor.

Ayrıca yarın ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Bakan Fidan'ın Doha'da mevkidaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının, konuşmacı ve panelist olarak yer alacağı Forum, 7-8 Aralık'ta Doha'da düzenlenecek.

Forum'da bir araya gelecek dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartışacak.

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