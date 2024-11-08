Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'a gidiyor.



Fidan, başkent Atina'da Yunanlı mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile bir araya gelecek. Gündemde, iki ülke arasındaki ilişkiler var.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotaks'in başkanlığında 2025'te Ankara'da düzenlenmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin hazırlıklar da ele alınacak.



Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihlerinin de belirlenmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Ziyaret öncesi Hürriyet gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, sürekli gerginliğin ve düşmanca söylemlerin kimseye faydası olmadığnı söyledi.

Gerapetritis, "Türk-Yunan ilişkileri dışarıdan belirlenmemekte ve üçüncü taraflar üzerinden tanımlanmamakta. Barış ve refah yolunu tek başımıza bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

EGE DENİZİ DE ELE ALINACAK

İki bakanın görüşmesinde, Ege Denizi'ndeki sorunların da masada olması bekleniyor. Ankara, Atina'nın Ege'de silahlanmasından rahatsız.

Yunan Dışişleri Bakanı, “Aldığınız silahları kime karşı kullanmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtladı.

Gerapetritis soruya yanıt olarak, "Genel coğrafyamız, Ukrayna ve Orta Doğu’da olmak üzere iki savaşın ortasında bulunuyor. Bu koşullarda, ülkemin savunmasını ve caydırıcı gücünün güçlendirilmesini sağlamak bizim görevimizdir. Hedefimiz hiçbir zaman savunma araçlarımızı kullanmak zorunda kalmamaktır." ifadelerini kullandı.

DENİZ PARKI PROJESİ

Yunanlı bakan,Gerapetritis, Ankara'dan tepkiyle karşılanan Deniz Parkı Projesine gösterilen tepkiyi ise "orantısız" bulduğunu paylaştı.

Yunan tarafının "hiçbir şekilde yanıltma niyeti taşımadığını", iki deniz parkı projesinin diğer devletlerin haklarını ihlal etmediğini savundu.

