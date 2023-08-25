Dışişleri Bakanı Fidan, Zelenski ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Zelenski ile görüştü

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanımız
Hakan Fidan,Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi." denildi.

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