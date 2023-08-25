Dışişleri Bakanı Fidan, Zelenski ile görüştü

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanımız
Hakan Fidan,Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi." denildi.
Bakanımız @HakanFidan #Kiev’de #Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/v3HuZff2o0— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 25, 2023
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