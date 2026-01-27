Dışişleri Bakanı Fidan'a Fransız mevkidaşından ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi. Fransız Dışişleri Bakanı Barrot'un ziyaretinde iki bakan beraber basın açıklamalarında bulundu.

Bakan Hakan Fidan, "Türkiye - Avrupa Birliği konularındaşu an mevcut olan tıkanıklığı nasıl açabiliriz, neler yapılabilir bu konularda görüş alışverişinde bulunduk." dedi. Fidan, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin ve vize serbestisi anlaşmasının devreye girmesi konularının gündeme geldiğini söyledi.

Bakan Fidan, "Avrupa güvenliği kapsamında NATO içerisinde Avrupa güvenliğini nasıl ilerletebiliriz neler yapılabilir bu konuyla ilgili de gerçekten nitelikle görüş alışverişinde bulunduk."İki ülkenin hem NATO'da hem Avrupa güvenliğinde oynadığı önemli rolü dikkate aldığımızda burada da yapabileceğimiz çok şeyler olabileceğinin, bunun için de daha fazla bir araya gelip bazı konuları tartışmamız gerektiğinin altını çizdik" diye konuştu.

Fidan, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki ilişkiler nasıl daha ileriye taşınabilir diye var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi. Bölgesel konularda Fransa ve Türkiye’nin önünde büyük bir iş birliği ve görüşme dosyası var diyen Dışişleri Bakanı, bunlar arasında Suriye, Gazze, İran’daki gelişmeler ve Akdeniz güvenliği başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı konularının gündeme getirildiğini söyledi. Görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti.

FRANSIZ BAKANDAN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Fransız Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot da iki ülkenin sürekli bir iletişim halinde olduğunu ve bunun bölgesel uluslararası istikrar için bu son derece önemli olduğunu söyledi. Barrot, “Bizim ikili işbirliğimiz önemli konulardan bir tanesi. Bu kapsamda Suriye’deki gelişmeleri ele aldık orada hızlı bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Ukrayna' konusunda Fransa, Türkiye’nin gönüllü koalisyonuna katılımını desteklemekte ve olumlu bulmakta. Rus saldırılarına karşı baskıyı artırmalıyız ve Rusya’nın petro kaynaklarını azaltmalıyız.” diye konuştu.

“Türkiye Gazzedeki ateşkesin garantörlerinden birisi" diyen Barrot, insani yardımların insani koridorlar vasıtasıyla ulaştığından emin olunmalı mesajını verdi. “New York’taki beyanname kapsamında iki devletle çözüm için Türkiye ve Fransa’nın oynayacak önemli görevleri var. Kafkasya güneyinde ise Fransa, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve Türkiye’yle Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirmesini desteklemekle. ” diyen Fransız Dışişleri Bakanı, NATO'nun Grönland'daki tatbikatlarına katılmaya Fransa'nın hazır oldunu söyledi.

“Türkiye ve Fransa ortaklığı son derece yoğun” ifadelerini kullanan Barrot, Fransız şirketlerinin son yıllarda Türkiye'de 3 milyar Euro yatırım yaptığını söyledi. “Bazen görüş ayrılıkları olsa da uzlaşı zemini bulmaya hep çalışıyoruz” dedi.