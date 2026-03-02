Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi telefonları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Bakan Fidan ve mevkidaşı Bayramov telefon görüşmelerinde, bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

Bakan Fidan daha sonra Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan bölgede yaşanan çatışmaların yansımalarını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan gün içinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı, mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Bakan Fidan daha sonra Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alındığı saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımların değerlendirildiği belirtildi.