Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı , Kuzey Makedonya'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği - 1

BAKAN FİDAN, KARADAĞ CUMHURBAŞKANI MİLATOVİÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.

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