Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'da temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüştü.
BAKAN FİDAN, KARADAĞ CUMHURBAŞKANI MİLATOVİÇ İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüştü.
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