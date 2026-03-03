Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Ramazan imsakiyesi banner
03.03.2026 14:35

Anadolu Ajansı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

NTV - Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile de telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara’da bir araya geldi.

 

ALMAN MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile de telefonda görüştü.

 

Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

