Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara’da bir araya geldi.

ALMAN MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile de telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.