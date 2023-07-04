Dışişleri Bakanı Fidan'dan Filistin ve İsveç açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi bir araya geldi.

İki Bakan basın açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır." ifadelerini kullandı.

MISIR'A BÜYÜKELÇİ ATANMASI

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'la karşılıklı olarak büyükelçi atanmasına ilişkin, "İki ülke sayın cumhurbaşkanlarının iradeleriyle bir süreç başlatıldı birkaç yıl önce. Önce istihbarat, sonra dışişleri heyetleri devreye girdi. İki Cumhurbaşkanı Doha'da bir araya geldiler. Daha sonra Dışişleri Bakanlıkları süreci ilerlettiler. Önemli bir aşamayı da geride bırakmış olduk. Bundan sonra ilişkiler büyük hızla ilerlemeye devam edecek." dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Bakan Fidan, "İsveç'e yönelik tepkilerin daha organize çalışması için kararlar almaya devam edeceğiz. Eğer nitelikli tepkiler ortaya konmazsa bu tür eylemler devam edecek. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde İsveç güvenlik sisteminin sorun yaratır şekilde olması bizi düşündürüyor. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır. Vilnius Zirvesi öncesi Brüksel'de bir toplantı olacak. Biz Türkiye olarak bir zaman baskısını tasvip etmedik. İsveç tarafının terör konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Ürdünlü Bakan Safadi ise, "İsrail işgallerine karşı Türkiye'nin, Ürdün'ün ve bütün İslam ülkelerinin tutumu tektir. Aynı zamanda İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kabul edilemez" diye konuştu.