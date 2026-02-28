Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, bölgemizde yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

ABD DESTEKLİ İRAN-İSRAİL SAVAŞI

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. İsrail ve ABD İran'daki hedefleri vururken, İran'da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladı.

İsrail Ordusu, İran'a yönelik operasyona "Aslan'ın Kükremesi" adının verildiğini açıkladı.