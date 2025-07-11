Dışişleri Bakanı Fidan'dan Malezya'da diplomatik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'da diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan, bugün toplantı kapsamında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı'na da katıldı. Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan Kuala Lumpur’da ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısına eş başkanlık etti" bilgisini verdi. FİDAN, MEVKİDAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ Kuala Lumpur'daki temaslarını sürdüren Bakan Fidan, bugün Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile de bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Hasan ile görüşmesinin öncesinde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Görüşmede siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı.

Bakan Fidan ve Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan

Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya’da Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile de bir araya geldi.

Bakan Fidan ve Laoslu mevkidalı Phomvihane