Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail komşumuz İran'a saldırırak bölgeyi felakete sürüklüyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, İstanbul'da başladı.

Konsey kapsamında, İran'ın talebiyle tüm üyelerin katılacağı özel oturum düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Fidan, şunları söyledi:

"Gazze'de soykırımı sürdüren İsrail komşumuz İran'a saldırırak bölgeyi topyekün felakete sürüklemektedir.

Türkiye, İİT dönem başkanlığı süresince İslam dünyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesisine öncelik verecek, zulme karşı dimdik durmaya devam edecek.

İsrail'in işgal politikaları, bölgedeki sorunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bu Filistin, Lübnan, Suriye, Yemen ya da İran'ın sorunu değil, bu apaçık İsrail sorunudur. Nükleer müzakereler devam ederken İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesini şiddetle kınıyoruz.

Uluslararası toplum İsrail-İran savaşının daha geniş bir çatışmaya dönüşmesini önlemeli. Bölgemiz için felaket olabilecek bu saldırılara derhal son verilmelidir.

İsrail'in amacı Filistinlileri sürmek, iki devletli çözümü engellemektir."