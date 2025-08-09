Bakan Fidan'dan İsrail tepkisi: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Mısır'ın El Alameyn kentinde yapılan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Fidan, "İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır" dedi.

İşgal planına karşılık, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıya çağırmaya karar verdiklerini söyleyen Fidan, "Türkiye ve Mısır olarak bu tür senaryoların karşısında durmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

Dışişleri Bakanı, şöyle konuştu: "Zulmün ve zalimin uzun süreli hakim olduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Zalim, zulmüyle tarihten silinecektir. Bunu Netanyahu da görecektir. Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Sadece devletler değil, STK’lar da harekete geçmeli."

Fidan, Türkiye'nin şu ana kadar Gazze'ye yaklaşık 102 bin ton insani yardım gönderdiğini belirterek, yardımların ulaştırılmasında yakın işbirliği gösteren Mısır'a teşekkürlerini sundu.

Mısırlı Bakan Abdulati de "Mısır ile Türkiye, Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğüne vurgu yaparak kimseyi dışlamayan iç siyasi çözümün gerekliliği üzerinde mutabık kaldı" ifadesini kullandı.