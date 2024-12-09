Dışişleri Bakanı Fidan: Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için çalışacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükeçilik Konferansı'nda konuştu.

Fidan, "Dış politikada bütüncül ve kapsayıcı bir politika izliyoruz" dedi.



Bakan Fidan konuşmasında Suriye'deki duruma ilişkin şunları söyledi:

"Suriye'de yaşanan gelişmeler bize umut ışığı oldu. Suriye'de barış ve istikrarın uluslararası uzlaşı ile sağlanacağı söylüyorduk.

Rejim, halkıyla barışma yoluna gitmedi. Cumhurbaşkanımızın çağrılarına olumlu yanıt vermemesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkardı.

Suriye'de artık ileriye odaklanmak gerekiyor.

Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı bir Suriye hayal ediyoruz.

Gereken desteği vermeye hazırız. Tüm taraflarla eşgüdüm içinde olacağız.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması için her türlü sorumluluğu almaya hazırız.

Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için elimizden geleni yapacağız.

DAEŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlanmasının önlenmesi, Suriye'yi güvenli hale getirecektir.

Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu.

Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada yanlarında olacak."

