Dışişleri Bakanı Fidan: Trump'ın Gazze'yi devralma planı kabul edilemez, tartışmaya açılamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Suriye'de her şey olumlu seyrediyor. Dün Cumhurbaşkanımızla Suriye lideri Ahmed Şara arasında yapılan görüşmelerde çözülmeyen konuları ele alma imkanı oldu.

Güvenlik konuları ele alındı. YPG’nın nasıl çözüleceği meselesi görüşüldü.



Çok verimli bir görüşme oldu. Bunlar Şam için önemli.



Yeni dönemde ilişkilerimiz çok büyük bir ivmeyle hız kazanacak.

Şara'dan bir numaralı beklentimiz, Türkiye için tehdit eden konulara vaziyet etmesi.

Şara ve arkadaşlarının PKK/YPG konusunda kafası net. Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya geri gönderecek ya da imha edecek.



Suriye’de tamamen bir milli bütülük olacak, egemenlik olacak, kimseye ayrıcalık olmayacak. Bütün etnisiteler eşit muamele görmeli, kimse kimliğinden dolayı dışlanmamalı.

Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler yok.



Amerika’nın YPG’ye olan desteğini kesmesi, Suriye’deki güvenlik tehdidinin ortadan kalkması beklentimiz.

YPG'nin kurduğu düzen ABD sayesinde ayakta duruyor.

Suriye yönetimi uzlaşmayla üniter yapı kurmaya çalışıyor.

DAEŞ İLE MÜCADELEDE ORTAK MEKANİZMA

DAEŞ ile mücadele konusunda bir platform oluşturulacak. Tükiye, Irak Ürdün ve Suriye olarak sınır güvenliği için adım atma planımız var. Ön mutabakatı sağladık. İlk toplantı Ürdün’de olacak.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI DEĞERLİ

Bahçeli’nin çağrısını çok değerli buluyorum. Büyük bir risk üstlendi, ülkenin menfati için fedakarlık yapılması örneğiyle karşı karşıyayız. Gelecek tepkileri bile bile ülkenin genel menfaatini düşündü. Asıl milliyetçilik bu.

IRAK VE TERÖRLE MÜCADELE

Irak, terörle mücadelede belli bir noktaya geldi.

Sincar gerek hükümet birlikleri gerek Haşdi Şabi ile çevrelenmiş durumda.

İşgale uğrayan aslında Irak, Suriye. Irak bunu gördü.

ATEŞKES VE TRUMP'IN GAZZE PLANI



Ateşkes anlaşmasında birinci aşama öyle veya böyle gidiyor.



İnsani yardım, çadır ve iş makinelerinin geçişinde sorunlar var. Onları aşmaya çalışıyoruz.



Netanyahu’nun rehineleri aldıktan sonra tekrar Gazze’de savaşı başlatma girişimi olabilir.

Filistinlililerin Gazze’den çıkarılması kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi bu nedenden başladı.

Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması tartışmaya açılamaz.